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22 августа, 12:49

Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена за допинг

Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена от соревнований за допинг. В организме девушки обнаружен эритропоэтин, сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Легонькова отстранена с 21 августа за нарушение антидопинговых правил. Допинг-пробу спортсменка пройти не смогла.

Наталье 41 год, она участвовала в марафонах в Эдинбурге, Белфасте, Тулузе и Быдгоще. Также Легонькова принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там она заняла 87-е место.

Первая ракетка мира Синнер дважды попался на допинге, но избежал последствий
Первая ракетка мира Синнер дважды попался на допинге, но избежал последствий

Ранее Life.ru рассказал о дзюдоисте Мохаммаде Самиме, который попался на допинге на Олимпийских играх в Париже. Он успел дойти до 1/16 турнира в весовой категории до 81 килограмма. 1 августа в крови спортсмена обнаружили запрещённый анаболический стероид станозолол. В отношении Самима возбудили дело.

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Наталья Афонина
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