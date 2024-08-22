Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена за допинг
Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена от соревнований за допинг. В организме девушки обнаружен эритропоэтин, сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).
Легонькова отстранена с 21 августа за нарушение антидопинговых правил. Допинг-пробу спортсменка пройти не смогла.
Наталье 41 год, она участвовала в марафонах в Эдинбурге, Белфасте, Тулузе и Быдгоще. Также Легонькова принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там она заняла 87-е место.
Ранее Life.ru рассказал о дзюдоисте Мохаммаде Самиме, который попался на допинге на Олимпийских играх в Париже. Он успел дойти до 1/16 турнира в весовой категории до 81 килограмма. 1 августа в крови спортсмена обнаружили запрещённый анаболический стероид станозолол. В отношении Самима возбудили дело.