Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена за допинг

Украинская легкоатлетка Наталья Легонькова отстранена от соревнований за допинг. В организме девушки обнаружен эритропоэтин, сообщает независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU).

Легонькова отстранена с 21 августа за нарушение антидопинговых правил. Допинг-пробу спортсменка пройти не смогла.

Наталье 41 год, она участвовала в марафонах в Эдинбурге, Белфасте, Тулузе и Быдгоще. Также Легонькова принимала участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Там она заняла 87-е место.