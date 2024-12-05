Нотки хвои, специй и цитрусов: Парфюмер рассказала об ароматах для новогоднего настроения

Создать праздничную атмосферу в Новый год россиянам помогут ароматы специй, таких как имбирь, корица и анис, рассказала парфюмер и химик-технолог Александра Глюк. Она также рекомендовала цитрусовые духи, в частности, с ярким ароматом мандаринов.

«Можно даже выбрать парфюм, сочетающий цитрусовые и плотные смолистые ноты либо хвойные», — приводит «Москвы 24» слова специалиста.

Хвойные ароматы, по словам Глюк, будут особенно актуальны в мужских парфюмах. Также в Новый год хорошо будут звучать гурманские ноты напитков, таких как розовое шампанское, глинтвейн и грог. А ещё можно выбрать ароматы на основе сладкого имбирного пряника, пряничного кекса или индийского чая масала.

Говоря о символе следующего года (Зелёной Деревянной Змее), эксперт порекомендовала парфюмы с зелёными нотами, подойдут загадочные и медитативные ароматы, например, зелёная тубероза (агавовое растение). Глюк добавила, что древесные ноты отлично сочетаются с хвойными, гурманскими или яркими фруктовыми.