Парфюмер назвала идеальный аромат для первого свидания

Перед первым свиданием важно учесть все мелочи, чтобы не оттолкнуть от себя нового партнёра. Необходимо подумать не только над внешним видом, возможными темами для разговора и местом встречи, но и даже своим запахом. Эта, казалось бы, маленькая деталь может запомниться собеседнику больше всего и сказать о нём больше любых слов.

По словам парфюмера Екатерины Сиордии, во время первого свидания надо использовать ароматы, которые включат внутри человека определённые качества. Например, мужчины часто хотят казаться в глазах противоположного пола более уверенными в себе и брутальными. Достичь такого эффекта получится при помощи парфюма с тёплыми древесными нотками. От слишком свежих ароматов на первой встрече, напротив, лучше отказаться.

«Они могут ассоциироваться со спортзалом или напоминать запах дезодоранта», — пояснила эксперт в беседе с «Москвой 24».

В свою очередь женщинам следует использовать ароматы со сливочным или цветочным оттенком. Они могут подсознательно расслаблять молодого человека и дарить ему чувство безопасности. Специалист подчеркнула, что слишком переслащенные духи могут оттолкнуть партнёра. Следует отказаться и от экспериментов, например, запахов бетона, урбанистических и прочего. Лучше отложить их до следующих встреч, посоветовала Екатерина Сиордия.