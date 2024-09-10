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10 сентября, 09:10

Парфюмер назвала ароматы, которые могут раздражать окружающих

Парфюмер Сиордия: В России чаще выбирают цветочные и фруктовые запахи

Жители различных стран предпочитают парфюм с разными ароматами. К примеру, любимые на Востоке насыщенные, плотные ноты в России могут вызвать раздражение. Об этом рассказала парфюмер Екатерина Сиордия. По её словам, у нас удовые, кожаные или животно-мускусные запахи будут звучать вызывающе.

Специалист уточнила в беседе с «Москвой 24», что россияне чаще отдают предпочтение ароматам цветов, трав и фруктов. А вот с эпатажными нотами следует быть аккуратнее. К примеру, запахи горелых проводки или дерева понравятся далеко не всем окружающим. Также нужно помнить, что эффект от некоторых парфюмов со временем может измениться.

«Например, многие очень любят парфюмы с нотой смородины. Но бывает, что через пару часов этот аромат начинает напоминать запах кошачьего лотка», — предупредила парфюмер.

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Кроме того, эксперт призвала отказаться от тяжёлых ароматов, если предстоит работа в замкнутом пространстве с другими людьми. Сладкие, приторные и гурманские запахи, по словам парфюмера, и вовсе могут вызвать головную боль.

Ранее россиянам рассказали, как не нарваться на поддельный парфюм. В частности, граждан призвали проверять упаковку и маркировку товара перед покупкой.

Обложка ©

Pixabay / domeckopol

Борис Эльфанд
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