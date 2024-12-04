Контрафакту – бой: Россиянам рассказали, как не нарваться на подделку при выборе духов

Для приобретения качественного парфюма необходимо обращаться только в проверенные магазины. Доверять уличным торговцам и мелким точкам без тестеров не стоит. Чтобы не нарваться на подделку, перед покупкой духов важно проверить упаковку, предупредил парфюмер Олег Чазов.

В беседе с URA.ru специалист отметил, что в названии бренда и аромата не должно быть ошибок, иначе это подделка. Следует помнить, что оригинальная продукция всегда аккуратно упакована в прозрачный полиэтилен. А отсутствие или грубая проклейка слюды указывает на контрафакт. Также эксперт акцентировал внимание на качестве печати и картона. Кроме того, на коробках оригинального парфюма места с тиснением должны быть аккуратно оформлены: без наплывов и смешений красок.

Качество стекла флакона и трубочки также имеет значение. По словам Чазова, оно должно быть прозрачным и чистым, без пузырьков и неровностей. Наличие дефектов должно вызвать подозрение. Парфюмер подчеркнул, что определить оригинальность только по одному параметру невозможно, необходимо рассматривать все аспекты. Он напомнил, что информация о производителе также должна быть указана на упаковке.

Следующим шагом является проверка батч-кода, который размещают на флаконах все известные компании. Он содержит информацию о дате производства и сроке годности. Чтобы проверить оригинальность духов, можно ввести батч-код на онлайн сервисах. Цена — ещё один важный фактор. Не стоит ориентироваться на максимально дешёвые варианты. Если брендовый аромат продаётся значительно дешевле, чем у конкурентов, — это повод задуматься.