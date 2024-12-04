Контрафакту – бой: Россиянам рассказали, как не нарваться на подделку при выборе духов
Парфюмер Чазов призвал тщательно изучать упаковки духов перед покупкой
Для приобретения качественного парфюма необходимо обращаться только в проверенные магазины. Доверять уличным торговцам и мелким точкам без тестеров не стоит. Чтобы не нарваться на подделку, перед покупкой духов важно проверить упаковку, предупредил парфюмер Олег Чазов.
В беседе с URA.ru специалист отметил, что в названии бренда и аромата не должно быть ошибок, иначе это подделка. Следует помнить, что оригинальная продукция всегда аккуратно упакована в прозрачный полиэтилен. А отсутствие или грубая проклейка слюды указывает на контрафакт. Также эксперт акцентировал внимание на качестве печати и картона. Кроме того, на коробках оригинального парфюма места с тиснением должны быть аккуратно оформлены: без наплывов и смешений красок.
Качество стекла флакона и трубочки также имеет значение. По словам Чазова, оно должно быть прозрачным и чистым, без пузырьков и неровностей. Наличие дефектов должно вызвать подозрение. Парфюмер подчеркнул, что определить оригинальность только по одному параметру невозможно, необходимо рассматривать все аспекты. Он напомнил, что информация о производителе также должна быть указана на упаковке.
Следующим шагом является проверка батч-кода, который размещают на флаконах все известные компании. Он содержит информацию о дате производства и сроке годности. Чтобы проверить оригинальность духов, можно ввести батч-код на онлайн сервисах. Цена — ещё один важный фактор. Не стоит ориентироваться на максимально дешёвые варианты. Если брендовый аромат продаётся значительно дешевле, чем у конкурентов, — это повод задуматься.
В процессе анализа аромата, если покупатель уже знаком с ним, при использовании тестера или первом распылении он должен испытывать чувство узнавания. Если запах кажется слишком резким или вызывает неприятные ощущения, возможно, перед вами неоригинальный товар, заключил эксперт.
Ранее парфюмер назвала аромат для бодрости хмурой осенью, который можно сравнить со стаканом фреша. Кроме того, романтикам предложили идеальный аромат для первого свидания.
Freepik / marymarkevich