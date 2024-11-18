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18 ноября, 18:07

«Как выпить стакан фреша»: Парфюмер назвала аромат для бодрости хмурой осенью

Парфюмер Нестерова: Цитрусовые ароматы заряжают энергией и придают сил

Жителям России рассказали, как выбрать духи, чтобы они были не просто вкусными, но и способными принести пользу организму. Например, ощущение бодрости и энергии подарят цитрусы. Важно смотреть, чтобы они были на вершине пирамиды ароматов, заявила парфюмер Валерия Нестерова в беседе с Пятым каналом.

«Это цитрусы. Мандарин, грейпфрут, лимон, апельсин, бергамот, лайм — выбирайте любой на свой вкус. Просто смотрите, чтобы именно на цитрусовые ноты в парфюме был сделан акцент, потому что они зарядят вас бодростью, энергией. Это как выпить стакан апельсинового фреша и перезарядиться», — объяснила Нестерова.

Парфюмер Валерия Нестерова назвала аромат для ощущения бодрости

Если главная цель почувствовать свежесть, то лучше выбирать океанические ароматы и морской бриз. Также хорошо освежают духи с «зелёными» нотками, например с ароматом свежескошенной травой. Пряные ноты, в свою очередь, повышают настроение и являются афродизиаками. Ещё лучше сочетать апельсины с пряностями — так будет двойной эффект. При этом следует избегать активных сладких ароматов в рабочие будни, поскольку они отвечают за романтическое настроение.

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Ранее россиянкам раскрыли простые секреты, которые помогут благоухать без дорогих духов. Например, следует включить в свой рацион больше зелёных овощей и свежих фруктов. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами и помогают поддерживать здоровье кожи и улучшать общий запах тела. Также приятный аромат подарят кремы и лосьоны для тела. Кроме того, надо пить побольше воды. Она выводит токсины и предотвращает их концентрацию в поте, из-за чего он становится не таким пахучим.

Обложка ©

freepik / marymarkevich

Алёна Зиновьева
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