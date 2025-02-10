Россиянин похудел до 45 кг и отказывался лечить язву, пока жена не пригрозила разводом

Врачи Люберецкой больницы спасли мужчину, весившего всего 45 кг. Пациент на протяжении 20 лет безуспешно лечил язву таблетками и диетами и обращаться за помощью не хотел. К медикам 39-летнего жителя Подмосковья заставила идти супруга, которая пригрозила ему разводом, если тот не задумается о собственном здоровье. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Местный житель обратился к медикам с жалобами на отрыжку, постоянное чувство тяжести в желудке, ноющие боли и непроходимость пищи. В ходе обследования врачи выяснили, что пища не поступала из желудка в кишечник из-за рубцово-язвенной деформации, в результате чего орган переполнился едой и увеличился в два раза. Пациент сильно похудел и стал весить 45 кг.

Несмотря на жуткие боли и невозможность нормально питаться, житель Подмосковья отказывался обращаться за медпомощью. Он откладывал поход к врачу до тех пор, пока жена не поставила ему ультиматум — либо операция, либо развод.

«Язвенный процесс был сильно запущен. В рубцовую деформацию была вовлечена головка поджелудочной железы, нам предстояло отделить ее от видоизмененной 12-перстной кишки», — рассказал заведующий хирургического отделения стационара № 1 Люберецкой областной больницы Олег Голяков.

В ходе операции хирурги удалили часть желудка, повреждённого язвенной болезнью, а также восстановили непрерывность пищеварительного тракта. На второй день после вмешательства пациент смог питаться и даже, по его словам, наслаждаться едой. Теперь процесс приёма пищи не связан с болями, что, бесспорно, его радует. По словам врачей, через полгода мужчина сможет полностью восстановиться, набрать массу тела в соответствии с нормой и забыть о страшном прошлом.