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8 февраля, 17:52

В ХМАО врачи вернули зрение волонтёру, попавшему под обстрел дрона в ДНР

Врачи окружной больницы Ханты-Мансийска спасли жизнь волонтёру, попавшему под обстрел вражеского дрона под Авдеевкой в ДНР. Из его лица и глаз извлекли множество осколков, восстановив тем самым зрение, пишет URA.ru.

Также известно, что мужчина получил контузию. Хирургам в ходе операции удалось остановить кровоизлияние, вернуть целостность роговицы и установить интраокулярную линзу. Отмечается, что это очень сложная операция, которую в стране делают лишь единицы.

Врач-доброволец Гумкорпуса из ХМАО рассказала о лечении солдат
Врач-доброволец Гумкорпуса из ХМАО рассказала о лечении солдат

На данный момент пациент находится дома и продолжает лечение. Его жизни больше ничего не угрожает.

Стоит отметить, что российские врачи спасают не только российских военных и пострадавших при обстрелах мирных жителей. Они также проводят операции украинским пленным. Одним из таких стал боец ВСУ Андрей Куришко, попавший в плен в тяжёлом состоянии. У него было серьёзное ранение живота, внутреннее кровотечение и повреждение кишечника. Медикам удалось вытащить солдата буквально с того света.

Обложка ©

freepik / peoplecreations

Алёна Зиновьева
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