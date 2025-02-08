В ХМАО врачи вернули зрение волонтёру, попавшему под обстрел дрона в ДНР
Врачи окружной больницы Ханты-Мансийска спасли жизнь волонтёру, попавшему под обстрел вражеского дрона под Авдеевкой в ДНР. Из его лица и глаз извлекли множество осколков, восстановив тем самым зрение, пишет URA.ru.
Также известно, что мужчина получил контузию. Хирургам в ходе операции удалось остановить кровоизлияние, вернуть целостность роговицы и установить интраокулярную линзу. Отмечается, что это очень сложная операция, которую в стране делают лишь единицы.
На данный момент пациент находится дома и продолжает лечение. Его жизни больше ничего не угрожает.
Стоит отметить, что российские врачи спасают не только российских военных и пострадавших при обстрелах мирных жителей. Они также проводят операции украинским пленным. Одним из таких стал боец ВСУ Андрей Куришко, попавший в плен в тяжёлом состоянии. У него было серьёзное ранение живота, внутреннее кровотечение и повреждение кишечника. Медикам удалось вытащить солдата буквально с того света.