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21 апреля, 12:13

"Как нас благодарят — не передать": Врач-доброволец Гумкорпуса из ХМАО рассказала о лечении солдат

Врач-доброволец Гумкорпуса рассказала о лечении раненых бойцов ВС России

Лечением раненых российских военнослужащих занимаются не только сотрудники госпиталей и других медицинских учреждений, но и члены Гуманитарного добровольческого корпуса. Одной из них является заведующая фельдшерско-акушерским пунктом Анна Паршутина из Ханты-Мансийского автономного округа. Девушка признаётся, что для неё помогать раненым и видеть, как они идут на поправку, является главной задачей.

Врач-доброволец из ХМАО рассказала о лечении солдат. Видео © Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

"Помогать раненым, когда они идут на поправку и дают хорошие результаты, — это для меня первая неотъемлемая цель... Я вижу, как нас благодарят бойцы... С каким чувством они нас благодарят, это не передать", — добавила врач.

Гуманитарный корпус объединил в себе огромное количество неравнодушных людей со всей России. Они вместе поддерживают наших военнослужащих, приближая общую победу.

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Ранее стало известно о другом добром деле Гуманитарного добровольческого корпуса: волонтёры помогли бабушке из Рубежного Луганской Народной Республики. В частности, они накололи ей дров.

Обложка ©

Telegram / Гуманитарный добровольческий корпус

Матвей Константинов
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