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7 февраля, 15:54

В Башкирии сноубордист порвал почку при падении на склоне

Врачи в Башкирии спасли спортсмена с разрывом почки

В Башкирии врачи спасли сноубордиста, у которого разорвалась почка в результате падения со склона. Об этом сообщает Минздрав республики.

Пациента с сильными болями в пояснице и головокружением привезли на скорой. Обследование выявило закрытую травму почки, которая угрожала жизни, поэтому врачи экстренно провели операцию и остановили внутреннее кровотечение.

«Во время операции хирурги подтвердили предполагаемый по клинической картине разрыв почки, который привел к массивному кровотечению. Благодаря высокой квалификации хирургической бригады экстренно проведенная операция прошла успешно, кровотечение было остановлено», — рассказали в Минздраве.

Уже на десятый день сноубордиста отпустили домой.

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Ранее в Мытищинской больнице спасли пожилую женщину, которая три месяца ходила с куриной костью в бронхах. По словам доктора, у пациентки развились гнойный бронхит и пневмония.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / LarysaLitvin

Николай Рюмин
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