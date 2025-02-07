В Башкирии сноубордист порвал почку при падении на склоне

В Башкирии врачи спасли сноубордиста, у которого разорвалась почка в результате падения со склона. Об этом сообщает Минздрав республики.

Пациента с сильными болями в пояснице и головокружением привезли на скорой. Обследование выявило закрытую травму почки, которая угрожала жизни, поэтому врачи экстренно провели операцию и остановили внутреннее кровотечение.

«Во время операции хирурги подтвердили предполагаемый по клинической картине разрыв почки, который привел к массивному кровотечению. Благодаря высокой квалификации хирургической бригады экстренно проведенная операция прошла успешно, кровотечение было остановлено», — рассказали в Минздраве.

Уже на десятый день сноубордиста отпустили домой.