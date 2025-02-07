В Башкирии сноубордист порвал почку при падении на склоне
Врачи в Башкирии спасли спортсмена с разрывом почки
В Башкирии врачи спасли сноубордиста, у которого разорвалась почка в результате падения со склона. Об этом сообщает Минздрав республики.
Пациента с сильными болями в пояснице и головокружением привезли на скорой. Обследование выявило закрытую травму почки, которая угрожала жизни, поэтому врачи экстренно провели операцию и остановили внутреннее кровотечение.
«Во время операции хирурги подтвердили предполагаемый по клинической картине разрыв почки, который привел к массивному кровотечению. Благодаря высокой квалификации хирургической бригады экстренно проведенная операция прошла успешно, кровотечение было остановлено», — рассказали в Минздраве.
Уже на десятый день сноубордиста отпустили домой.
Ранее в Мытищинской больнице спасли пожилую женщину, которая три месяца ходила с куриной костью в бронхах. По словам доктора, у пациентки развились гнойный бронхит и пневмония.
Shutterstock / FOTODOM / LarysaLitvin