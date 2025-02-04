Бабуля из Мытищ вдохнула куриную кость и три месяца ходила с ней в бронхах

В Мытищинской больнице спасли пожилую женщину, которая три месяца ходила с куриной костью в бронхах. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.

76-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на кашель, затруднённое дыхание и боль в правой части грудной клетки. Диагностика показала воспаление и инородное тело в правом бронхе. Пациентка сообщила, что кашель у неё начался три месяца назад, но она не обращалась к врачу, полагая, что у неё бронхит или простуда. Позже выяснилось, что она вдохнула кусочек куриной косточки во время еды.

Извлечённая из бронха куриная кость. Фото © Предоставлено Life.ru

«С помощью бронхоскопа — специального прибора, оснащённого видеокамерой, мы обследовали дыхательные пути пациентки и сразу же провели малоинвазивную операцию по извлечению инородного предмета. Им оказалась куриная косточка размером 1,5 см. Из-за длительного нахождения в организме она покрылась грануляционной тканью и практически вросла в стенку бронха, полностью перекрыв его просвет», — рассказал врач-эндоскопист Максим Щипачев.

По словам доктора, у пациентки развились гнойный бронхит и пневмония. Удаление инородного предмета может быть опасным, так как существует риск разрыва бронха и сильного кровотечения, поэтому такие операции обычно делают в специализированных клиниках. Благодаря современному оборудованию удалось избежать осложнений и восстановить бронх. После удаления кости женщине очистили дыхательные пути от гноя и провели их обработку. Затем пациентку перевели в другое отделение для дальнейшего лечения.