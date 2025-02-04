Школьник из Подмосковья случайно проглотил флешку с домашкой по информатике

Школьник из Подмосковья не захотел сдавать домашнее задание по информатике и случайно его съел. Врачи извлекли флешку из желудка 16-летнего подростка. Об этом рассказали Life.ru в Министерстве здравоохранения Московской области.

Оказалось, что парнишка на самом деле выполнил домашнее задание достаточно быстро, загрузил всё на флешку и заскучал. Тогда он решил поиграть с накопителем, подбрасывая его в воздух. В какой-то момент флешка исчезла и парень осознал, что случайно её проглотил.

В итоге школьника госпитализировали. Врачи Центра Рошаля успешно извлекли флешку из его желудка. Сейчас с подростком всё в порядке, его органы не пострадали. После этого он вернулся в школу и сдал свою «экстремальную» домашку.