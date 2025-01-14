«Полную белиберду выдаёт»: Депутат Госдумы поставил ИИ тройку за домашку по русскому языку
Депутат Попов задал ИИ решить домашку и оценил работу на три с минусом
Депутат Госдумы и по совместительству телеведущий Евгений Попов задал нескольким известным платформам нейросетей решить школьное домашнее задание. Полученные результаты он затем проверил и оценил, опубликовав результаты эксперимента в своём телеграм-канале.
Парламентарий задал искусственному интеллекту (ИИ) задание по русскому языку следующего характера: «Сделать морфемный разбор, твёрдый и мягкий знаки». Параллельно задание выполнял человек, затратив на него 40 минут, ИИ, в свою очередь, понадобилось намного меньше времени.
«Нейросети [справились] за 5-10 секунд. Но. Одна справилась на три с минусом. Вторая — на двойку. Третья выдаёт полную белиберду», — поделился Попов, пообещав вскоре опбликовать результаты выполнения задания человеком.
Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что к 2030 году нейросети превзойдут по интеллекту людей. Учёные полагают, что скоро компьютерная система станет самостоятельно мыслящей личностью. Она будет совершенствовать себя сама, решая задачи.
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