«Полную белиберду выдаёт»: Депутат Госдумы поставил ИИ тройку за домашку по русскому языку

Депутат Госдумы и по совместительству телеведущий Евгений Попов задал нескольким известным платформам нейросетей решить школьное домашнее задание. Полученные результаты он затем проверил и оценил, опубликовав результаты эксперимента в своём телеграм-канале.

Парламентарий задал искусственному интеллекту (ИИ) задание по русскому языку следующего характера: «Сделать морфемный разбор, твёрдый и мягкий знаки». Параллельно задание выполнял человек, затратив на него 40 минут, ИИ, в свою очередь, понадобилось намного меньше времени.

«Нейросети [справились] за 5-10 секунд. Но. Одна справилась на три с минусом. Вторая — на двойку. Третья выдаёт полную белиберду», — поделился Попов, пообещав вскоре опбликовать результаты выполнения задания человеком.