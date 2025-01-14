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14 января, 10:54

«Полную белиберду выдаёт»: Депутат Госдумы поставил ИИ тройку за домашку по русскому языку

Депутат Попов задал ИИ решить домашку и оценил работу на три с минусом

Депутат Госдумы и по совместительству телеведущий Евгений Попов задал нескольким известным платформам нейросетей решить школьное домашнее задание. Полученные результаты он затем проверил и оценил, опубликовав результаты эксперимента в своём телеграм-канале.

Парламентарий задал искусственному интеллекту (ИИ) задание по русскому языку следующего характера: «Сделать морфемный разбор, твёрдый и мягкий знаки». Параллельно задание выполнял человек, затратив на него 40 минут, ИИ, в свою очередь, понадобилось намного меньше времени.

«Нейросети [справились] за 5-10 секунд. Но. Одна справилась на три с минусом. Вторая — на двойку. Третья выдаёт полную белиберду», — поделился Попов, пообещав вскоре опбликовать результаты выполнения задания человеком.

Нейросеть теперь может вычислить дату смерти любого человека
Нейросеть теперь может вычислить дату смерти любого человека

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что к 2030 году нейросети превзойдут по интеллекту людей. Учёные полагают, что скоро компьютерная система станет самостоятельно мыслящей личностью. Она будет совершенствовать себя сама, решая задачи.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / granata68

Мария Любицкая
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