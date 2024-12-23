Маск раскрыл год, когда ИИ точно станет умнее всех людей на планете

Новатор и предприниматель Илон Маск заявил, что к 2030 году искусственный интеллект (ИИ) будет умнее всех людей на свете. Об этом он написал в соцсети Х.

«Всё более вероятно, что ИИ превзойдёт интеллект любого человека к концу 2025 года и, возможно, всех людей к 2027/2028 году. Вероятность того, что ИИ превзойдёт интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет ~100%», — отметил Маск.

Согласно мнению многих экспертов в области искусственного интеллекта, человечество сможет создать мыслящую и осознавающую себя личностью компьютерную систему, которая сможет совершенствовать себя, решая задачи. Это приведёт к резкому росту научно-технологического прогресса и технологической сингулярности — взрывообразному и неуправляемому технологическому развитию цивилизации.