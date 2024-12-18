Названа новая «катастрофическая игрушка» США, которая куда страшнее Трампа с ядерной кнопкой

Недавно в Конгрессе США задумались, имеет ли право американский президент единолично решать вопрос о применении ядерного оружия. Однако куда более серьёзную опасность представляет использование искусственного интеллекта для военных целей, которое Штаты сейчас активно осваивают. Об этом сообщил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, проведённый среди американских конгрессменов опрос является элементом внутриполитических интриг. А на самом деле сейчас возникла ещё более серьёзная угроза – речь идёт о возможных катастрофических последствиях применения искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Напомню, что, согласно новому отчёту Пентагона, Соединённые Штаты расширяют использование технологий искусственного интеллекта на поле боя. Системы ИИ могут собирать большие объёмы информации и определять цели и места способами, которые могут быть гораздо эффективнее традиционных методов Дмитрий Еловский Политолог

Если искусственный интеллект в этом вопросе выйдет из-под контроля, это будет уже совсем другая история, предупреждает Еловский.