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18 декабря, 15:10

Названа новая «катастрофическая игрушка» США, которая куда страшнее Трампа с ядерной кнопкой

Политолог Еловский: Использование ИИ куда страшнее Трампа с ядерной кнопкой

Недавно в Конгрессе США задумались, имеет ли право американский президент единолично решать вопрос о применении ядерного оружия. Однако куда более серьёзную опасность представляет использование искусственного интеллекта для военных целей, которое Штаты сейчас активно осваивают. Об этом сообщил в беседе с Life.ru политолог Дмитрий Еловский.

По его словам, проведённый среди американских конгрессменов опрос является элементом внутриполитических интриг. А на самом деле сейчас возникла ещё более серьёзная угроза – речь идёт о возможных катастрофических последствиях применения искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Напомню, что, согласно новому отчёту Пентагона, Соединённые Штаты расширяют использование технологий искусственного интеллекта на поле боя. Системы ИИ могут собирать большие объёмы информации и определять цели и места способами, которые могут быть гораздо эффективнее традиционных методов

Дмитрий Еловский

Политолог

Напомню, что, согласно новому отчёту Пентагона, Соединённые Штаты расширяют использование технологий искусственного интеллекта на поле боя. Системы ИИ могут собирать большие объёмы информации и определять цели и места способами, которые могут быть гораздо эффективнее традиционных методов
Напомню, что, согласно новому отчёту Пентагона, Соединённые Штаты расширяют использование технологий искусственного интеллекта на поле боя. Системы ИИ могут собирать большие объёмы информации и определять цели и места способами, которые могут быть гораздо эффективнее традиционных методов

Если искусственный интеллект в этом вопросе выйдет из-под контроля, это будет уже совсем другая история, предупреждает Еловский.

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Ранее среди членов Конгресса США был проведён опрос, в ходе которого часть респондентов заявила, что президент Штатов не должен иметь права самостоятельно без помощи конгрессменов решать вопрос о применении ядерного оружия. Часть парламентариев призналась, что готова наделить избранного лидера Дональда Трампа правом наносить ядерный удар в связи с необходимостью «быстрого реагирования».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / zef art

Ольга Годуненко
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