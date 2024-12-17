В Конгрессе США выступили за использование президентом ядерного оружия
NYT: В США ряд конгрессменов выступили за применение ядерного оружия
Газета The New York Times (NYT) провела опрос среди американских конгрессменов и узнала, что часть из них выступает за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти. Такой вариант политики одобрят в случае атаки на Соединённые Штаты.
В издании также попросили конгрессменов оценить, насколько им комфортно с избранным президентом США Дональдом Трампом. Многие заявили, что требуют одобрения Конгрессом применения оружия, однако часть представителей призналась, что готова поддержать решение Трампа. Они объяснили право наносить ядерный удар необходимостью «быстрого реагирования».
«Психически нездоровый Джо Байден командует нашим ядерным оружием сейчас. Он только что уполномочил американские ракеты убивать людей в России, ядерной сверхдержаве. По шкале от 1 до 4, насколько вам комфортно?» — ответил репортёрам сенатор и республиканец из Юты Майк Ли.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что использование сразу нескольких новейших ракетных комплексов «Орешник» по силе сопоставимо с ядерным оружием. Глава государства заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении атомных и водородных бомб может исчезнуть необходимость. По его мнению, сегодня Россия сохраняет политику сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием.
Life.ru / Kandinsky 3.1