В Конгрессе США выступили за использование президентом ядерного оружия

Газета The New York Times (NYT) провела опрос среди американских конгрессменов и узнала, что часть из них выступает за применение ядерного оружия без одобрения законодательной ветви власти. Такой вариант политики одобрят в случае атаки на Соединённые Штаты.

В издании также попросили конгрессменов оценить, насколько им комфортно с избранным президентом США Дональдом Трампом. Многие заявили, что требуют одобрения Конгрессом применения оружия, однако часть представителей призналась, что готова поддержать решение Трампа. Они объяснили право наносить ядерный удар необходимостью «быстрого реагирования».