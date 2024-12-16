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Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

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Регион
16 декабря, 11:11

Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности

Путин: Россия сохраняет политику сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием

Глава государства Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны выступил с заявлением относительно российских ядерных сил. По его словам, стоит продолжать практику учений и держать в регулярной боевой готовности нестратегические ядерные силы нашей страны.

Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности. Видео © Life.ru

Вместе с этим российский лидер напомнил, что Россия в своей обновленной доктрине сохраняет политику ядерного сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием.

«Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Хочу подчеркнуть ещё раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания», — заявил Путин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении ядерного оружия может исчезнуть необходимость. Лидер страны также подчеркнул, что сейчас Россия ведёт себя сдержанно на многих направлениях, но при необходимости может применить жёсткость.

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Life.ru / Шедеврум

Оксана Попова
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