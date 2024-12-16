Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной боевой готовности

Глава государства Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны выступил с заявлением относительно российских ядерных сил. По его словам, стоит продолжать практику учений и держать в регулярной боевой готовности нестратегические ядерные силы нашей страны.

Путин поручил держать нестратегические ядерные силы в постоянной готовности. Видео © Life.ru

Вместе с этим российский лидер напомнил, что Россия в своей обновленной доктрине сохраняет политику ядерного сдерживания, а не «бряцает» ядерным оружием.

«Мы уточнили базовые принципы применения ядерного оружия, которые изложены в обновленных основах государственной политики в области ядерного сдерживания. Хочу подчеркнуть ещё раз, чтобы никто нас не обвинял в том, что мы бряцаем ядерным оружием: это политика ядерного сдерживания», — заявил Путин.