Нейросеть теперь может вычислить дату смерти любого человека

Дату смерти любого человека теперь может предсказать нейросеть. Точность её результатов составляет около 80%. Искусственный интеллект (ИИ) уже протестировали на шести миллионах жителях Дании, научную статью публикует Nature Computational Science.

Нейросеть life2vec анализирует информацию о здоровье и образе жизни конкретного человека. Однако делать этот ИИ общедоступным никто не собирается из этических соображений. Разработчики заявляют, что программа была создана для демонстрации возможностей искусственного интеллекта.