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27 декабря, 10:57

Нейросеть теперь может вычислить дату смерти любого человека

В Дании успешно протестировали ИИ, который вычисляет дату смерти

Дату смерти любого человека теперь может предсказать нейросеть. Точность её результатов составляет около 80%. Искусственный интеллект (ИИ) уже протестировали на шести миллионах жителях Дании, научную статью публикует Nature Computational Science.

Нейросеть life2vec анализирует информацию о здоровье и образе жизни конкретного человека. Однако делать этот ИИ общедоступным никто не собирается из этических соображений. Разработчики заявляют, что программа была создана для демонстрации возможностей искусственного интеллекта.

«Калькулятор смерти» может оценить риск смерти пациента с точностью до 78%
«Калькулятор смерти» может оценить риск смерти пациента с точностью до 78%

Ранее предприниматель Илон Маск заявил, что к 2030 году нейросети превзойдут по интеллекту людей. Учёные полагают, что скоро компьютерная система станет самостоятельно мыслящей личностью. Она будет совершенствовать себя сама, решая задачи.

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Shutterstock / FOTODOM / Dm_Cherry

Полина Никифорова
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