«Калькулятор смерти» может оценить риск смерти пациента с точностью до 78%

Врачи в Великобритании начнут применять «калькулятор смерти», основанный на искусственном интеллекте (ИИ), для определения даты смерти пациентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Данная программа способна выявлять скрытые проблемы со здоровьем, основываясь на результатах электрокардиограммы (ЭКГ). Уточняется, что «калькулятор смерти» может оценить риск смерти пациента в течение следующего десятилетия с точностью 78%.

Для первого этапа исследования технологии было выбрано несколько сотен пациентов в лондонских больницах, и в будущем планируется увеличить количество участников.

Кардиолог Арунашис Сау рассказал о работе программы: она анализирует результаты ЭКГ для выявления симптомов аритмии и сердечной недостаточности на ранних стадиях. Затем система предоставляет прогноз относительно уровня риска пациента в виде числа лет.

«Наша цель — использовать ЭКГ для выявления людей с повышенным риском», — отметил он.