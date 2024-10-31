Названо условие, при котором британский «калькулятор смерти» действительно поможет врачам
Учёный Штаненко усомнился в эффективности «калькулятора смерти» британцев
Российский учёный Дмитрий Штаненко оценил инновационную программу коллег из Великобритании, способную предсказать продолжительность жизни человека с точностью до 78%. Ожидается, что по одной только электрокардиограмме нейросеть сможет спрогнозировать риск сердечно-сосудистых заболеваний и рассчитать предполагаемую дату смерти.
Учёный заявил, что у него есть ряд вопросов к этой разработке. Если анализ строится исключительно на данных ЭКГ, то программа сможет определить только болезни сердца. Однако для определения риска смерти нужно обращать внимание и на другие важные показатели, например, образ жизни человека, его предыдущие диагнозы и возраст.
«Нужно углубляться подробнее в работу подобных ПО. Конечно, если помимо кардиограмм анализируется ещё десяток показателей, то это очень круто и действительно поможет врачам. Если же программисты просто научили ИИ определять, что если показатели кардиограммы такие-то, человек будет жить, а если другие — умрёт, то технология сомнительная и навряд ли сильно полезная», — высказался эксперт в беседе с RuNews24.ru.
Сами разработчики утверждают, что их программа выявляет генетические изменения, приводящие к болезням сердца. Они заявляют, что их «калькулятор» с высокой точностью выявляет риск смерти от сердечной недостаточности, желудочковой аритмии и атеросклероза.
Отметим, что ИИ был обучен на данных ЭКГ почти 190 тысяч пациентов, за которыми наблюдали в течение трёх-пяти лет. За это время от различных причин умерли почти 35 тысяч больных. Программу уже протестировали на добровольцах из США, Бразилии и Великобритании. В ближайшее время её планируют испытать в госпиталях Лондона. Кардиологи надеются, что в будущем технологию внедрят повсеместно в системе здравоохранения.