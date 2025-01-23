В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щётку, когда чистила зубы

16-летняя девушка проглотила щётку, когда чистила зубы в Подмосковье. По данным SHOT, пострадавшую доставили в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля с жалобами на тошноту и сильную боль в животе.

В итоге в её желудке нашли щётку. Пострадавшая заявила, что случайно проглотила её, когда чистила зубы.

В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щётку. Фото © SHOT

В итоге ей провели операцию и достали гигиеническую принадлежность. У девушки никаких осложнений, кроме ярких воспоминаний и истории на всю жизнь.