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23 января, 08:46

В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щётку, когда чистила зубы

16-летняя девушка проглотила щётку, когда чистила зубы в Подмосковье. По данным SHOT, пострадавшую доставили в Детский клинический центр им. Л. М. Рошаля с жалобами на тошноту и сильную боль в животе.

В итоге в её желудке нашли щётку. Пострадавшая заявила, что случайно проглотила её, когда чистила зубы.

В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щётку. Фото © SHOT

В Подмосковье 16-летняя девушка проглотила щётку. Фото © SHOT

В итоге ей провели операцию и достали гигиеническую принадлежность. У девушки никаких осложнений, кроме ярких воспоминаний и истории на всю жизнь.

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А ранее подмосковные врачи столкнулись с необычным случаем: у пациента в желудке обнаружили десертную ложку. Как именно этот предмет туда попал, остаётся неизвестным, но мужчину в итоге спасли.

Обложка ©

freepik

Александра Вишнякова
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