В Балаково малыш проглотил биту от дрели: врачи надеются на благоприятный исход

В Балаково Саратовской области трёхлетний ребёнок случайно проглотил насадку от дрели во время игры. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Малыша срочно доставили в городскую клиническую больницу, где врачи обнаружили инородный предмет в его кишечнике. Операцию проводить не стали. «При хорошей перистальтике и благоприятном прогнозе попавший в детский организм инородный предмет, дошедший до кишечника, выходит естественным путём на 4-5 сутки», — объяснил заведующий детским хирургическим отделением Валерий Захаров.

Сейчас малыш находится в стационаре. Врачи внимательно следят за состоянием ребёнка, проводят регулярные рентгенографические обследования.

Случай в Балаково не единичный. Медики напоминают, что дети активно исследуют мир уже в полугодовалом возрасте, и с этого периода мелкие предметы часто оказываются в их поле зрения. Малыши могут их легко проглотить.Только в Балаковскую больницу ежегодно поступает 20-30 детей с подобными случаями.

Помимо мелких предметов родители должны ограничить доступ к батарейкам и магнитам. Если ребёнок случайно их проглотит, то может потребоваться хирургическое вмешательство, так как они агрессивно воздействуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая перфорации.

Врачи призывают родителей быть более внимательными и следить за тем, чтобы потенциально опасные предметы не попадали в руки детей.