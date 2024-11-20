Питбуль чуть не откусил половину лица четырёхлетней девочке в Смоленске

Питбуль вцепился в лицо 4-летней девочки в Смоленске, её госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в минувший понедельник около 17:30 в квартире на улице Белинского. Малышка находилась дома с родными, когда собака внезапно напала на неё и вгрызлась лицо. Пострадавшую доставили в больницу. В отношении родителей составили административный протокол по статье «Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей».