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20 ноября, 09:08

Питбуль чуть не откусил половину лица четырёхлетней девочке в Смоленске

SHOT: Питбуль вгрызся в лицо четырёхлетней дочке своих хозяев в Смоленске

Питбуль вцепился в лицо 4-летней девочки в Смоленске, её госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошёл в минувший понедельник около 17:30 в квартире на улице Белинского. Малышка находилась дома с родными, когда собака внезапно напала на неё и вгрызлась лицо. Пострадавшую доставили в больницу. В отношении родителей составили административный протокол по статье «Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

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А ранее Life.ru рассказывал, как свора из 13 бродячих псов отгрызла кусок ноги мусорщику из Новосибирска. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь. В последнее время в городе наблюдается серьёзная проблема с бродячими животными. Выдвигались предложения о строительстве новых приютов и усилении контроля за домашними питомцами и их владельцами, однако ситуация по-прежнему не изменяется.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Luxorpictures

Александра Мышляева
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