Подмосковные врачи спасли мужчину, который проглотил десертную ложку

В Мытищинской больнице врачи столкнулись с необычным случаем: у пациента в желудке обнаружили десертную ложку. Как именно этот предмет оказался в желудке мужчины, остаётся неизвестным, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Пациент поступил в больницу с жалобами, и после проведения необходимых обследований врачи установили наличие инородного предмета. Сразу же было принято решение извлечь его, чтобы избежать осложнений. Медики выбрали менее инвазивный метод — извлечение ложки через пищевод с использованием специального зажима. Это позволило избежать проведения открытой операции и минимизировать риски для здоровья пациента.

Операция прошла успешно: ложка была извлечена без повреждений внутренних органов. Несмотря на сложность процедуры, врачи справились с задачей на высоком уровне. На данный момент информации о состоянии пациента после процедуры нет, но специалисты уверены, что своевременное вмешательство предотвратило возможные осложнения.

Желудок имеет форму мешка и может значительно растягиваться, чтобы вмещать разное количество пищи. В среднем, его объём составляет около 1–1,5 литра, но при необходимости он может расширяться до 3–4 литров. Это позволяет человеку адаптироваться к различным режимам питания и потреблять большие объёмы пищи за один приём. Однако чрезмерное растяжение желудка может привести к дискомфорту и проблемам с пищеварением.

Стенки желудка состоят из нескольких слоёв мышц, которые обеспечивают его способность сокращаться и перемешивать пищу с желудочным соком. Этот сок содержит соляную кислоту и ферменты, такие как пепсин, которые разрушают белки и убивают вредные микроорганизмы. Защита стенок желудка от агрессивного воздействия кислоты обеспечивается специальной оболочкой, которая выделяет слизь.

Интересно, что желудок не только обрабатывает пищу, но и регулирует её поступление в кишечник. Специальные рецепторы оценивают химический состав и консистенцию, определяя, когда и в каком количестве содержимое следует отправлять дальше. Это позволяет поддерживать баланс питательных веществ и предотвращает перегрузку органов.