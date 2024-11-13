Челябинские хирурги извлекли большой крюк из желудка 8-месячного ребёнка

Челябинские хирурги извлекли крупный металлический крюк из желудка 8-месячного ребёнка. Его привезли в городскую больницу встревоженные родители, которые думали, что сын проглотил колпачок от ручки.

Медики провели рентген и поняли, что ситуация значительно серьёзнее, когда увидели крупный крюк из металла в желудке маленького пациента. Сперва его приняли за рыболовный, но он обладал другой формой и был крупнее. Долго разбираться в том, что это и как попало внутрь ребёнка, врачи не стали: их приоритетом было безопасное извлечение инородного предмета.

Операция оказалась очень сложной. Сперва врач переместила крюк из кишечника в более просторный отдел желудка, после чего начала осторожно выводить предмет наружу. На это ушло порядка часа, мальчик всё это время был под масочным наркозом, пишет kp.ru.

Завотделения эндоскопии Челябинской областной детской клинической больницы объяснила сложность вышеописанной процедуры. По её словам, перемещать крупный инородный предмет в маленьком желудке очень сложно технически. Например, в этом случае крючок несколько раз соскакивал уже в пищеводе и медикам приходилось подцеплять его заново, поворачивать другим образом и снова пытаться достать, не повредив при этом тканей.

К счастью, процедуру удалось провести с максимальной аккуратностью и желудок ребёнка остался цел. Повезло, что крюк не был активен химически — это качество могло привести к дополнительным повреждением. Пациент уже пошёл на поправку, его отправили восстанавливаться дома.