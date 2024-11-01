В США хирург перепутал органы у пациента и удалил ему печень вместо селезёнки

В американском штате Флорида хирург случайно удалил у пациента печень вместо селезёнки, что привело к его смерти, сообщает издание The State. В результате этой врачебной ошибки Томас Шакновски временно лишился своей лицензии.

Инцидент произошёл в августе, когда врач, завершив операцию, положил на стол печень и заявил, что успешно удалил селезёнку. После операции у пациента открылось кровотечение, и, несмотря на усилия медицинского персонала, его спасти не удалось. Выяснилось, что это уже третья подобная ошибка Шакновски.

Ранее, в мае 2023 года, он случайно удалил часть поджелудочной железы, полагая, что удаляет надпочечник. А в июле того же года вместо создания илеостомы у пациентки была выполнена резекция желудка, что привело к значительному ухудшению её здоровья и впоследствии к смерти.

В октябре 2024 года на хирурга поступила жалоба, в которой утверждалось, что он не обладает необходимыми медицинскими знаниями и представляет опасность для пациентов. В настоящее время Шакновски не имеет права работать в медицинских учреждениях Флориды и Алабамы.