Российские хирурги вырезали мальчику опухоль мозга, пока тот был в сознании

Специалисты Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени сделали 12-летнему пациенту уникальную операцию по удалению опухоли мозга. Об этом сообщает Минздрав России.

Врачи выявили у мальчика опухоль мозга во время медобследования перед соревнованиями по боксу. Она оказывала давление на речевые центры, поэтому медики решили провести операцию. При этом подросток в процессе оставался в сознании.

«Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны. Операция в сознании позволила контролировать хирургический процесс», — пояснил нейрохирург Юрий Якимов.

Операция прошла без нареканий. Опухоль удалили, сохранив все важные функции организма, в том числе связанные с речью.