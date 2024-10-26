Российские хирурги вырезали мальчику опухоль мозга, пока тот был в сознании
В Тюмени врачи удалили мальчику опухоль мозга, пока тот был в сознании
Специалисты Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени сделали 12-летнему пациенту уникальную операцию по удалению опухоли мозга. Об этом сообщает Минздрав России.
Врачи выявили у мальчика опухоль мозга во время медобследования перед соревнованиями по боксу. Она оказывала давление на речевые центры, поэтому медики решили провести операцию. При этом подросток в процессе оставался в сознании.
«Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны. Операция в сознании позволила контролировать хирургический процесс», — пояснил нейрохирург Юрий Якимов.
Операция прошла без нареканий. Опухоль удалили, сохранив все важные функции организма, в том числе связанные с речью.
Ранее в Зарайске медики прооперировали пациентку, удалив ей опухоль размером с мяч. Женщина в течение нескольких лет носила его на плече, не испытывая с ним никаких проблем. Обследование показало, что новообразование является доброкачественным.
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