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25 октября, 07:00

Судмедэксперты не нашли вины хирургов клиники Хайдарова в смерти продюсера после операции

Судмедэкспертиза: Врачи клиники Хайдарова невиновны в смерти продюсера Гаврилова

Продюсер Пётр Гаврилов. Обложка © VK / Petr Gavrilov

Продюсер Пётр Гаврилов. Обложка © VK / Petr Gavrilov

Стали известны результаты судмедэкспертизы после смерти продюсера Петра Гаврилова после операции в клинике звёздного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Врачи, которые проводили операцию бизнесмену — не допустили никаких ошибок, следует из заключения.

Заключение судмедэкспертизы. Обложка © Telegram / SHOT

Заключение судмедэкспертизы. Обложка © Telegram / SHOT

Судя по заключению, которое оказалось в распоряжении SHOT, медики не ошиблись в технике выполнения операции по шунтированию желудка. Возможным осложнением стало несостоятельность швов после вмешательства, которое бывает в 1–5 процентах случаев. Точная причина смерти при этом не установлена, поскольку семья отказалась от вскрытия.

У погибшего продюсера осталась беременная жена, она уже стала мамой.

Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену
Адвокат Хайдарова отрицает, что хирург делал операцию умершему бизнесмену

Напомним, что продюсер лёг под нож хирургов зимой этого года в скандальной IQ Plastique Хайдарова. Реабилитацию пациент проходил дома. Через три дня у него заболел живот и начались проблемы с дыханием. Спустя неделю бизнесмен умер. Родственники и друзья Гаврилова уверены, что причина его смерти кроется в осложнениях после хирургического вмешательства. Врачи свою вину не признают, ссылаясь на то, что пациент мог не соблюдать рекомендации, из-за чего разошлись швы и его не смогли спасти. В результате трагедии двух врачей отправили под домашний арест: заведующего хирургическим отделением Илью Елагина и хирурга Тимура Кадзаева. Им грозит до 6 лет колонии.

Наталья Афонина
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