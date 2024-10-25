Судмедэксперты не нашли вины хирургов клиники Хайдарова в смерти продюсера после операции

Судя по заключению, которое оказалось в распоряжении SHOT , медики не ошиблись в технике выполнения операции по шунтированию желудка. Возможным осложнением стало несостоятельность швов после вмешательства, которое бывает в 1–5 процентах случаев. Точная причина смерти при этом не установлена, поскольку семья отказалась от вскрытия.

Напомним, что продюсер лёг под нож хирургов зимой этого года в скандальной IQ Plastique Хайдарова. Реабилитацию пациент проходил дома. Через три дня у него заболел живот и начались проблемы с дыханием. Спустя неделю бизнесмен умер. Родственники и друзья Гаврилова уверены, что причина его смерти кроется в осложнениях после хирургического вмешательства. Врачи свою вину не признают, ссылаясь на то, что пациент мог не соблюдать рекомендации, из-за чего разошлись швы и его не смогли спасти. В результате трагедии двух врачей отправили под домашний арест: заведующего хирургическим отделением Илью Елагина и хирурга Тимура Кадзаева. Им грозит до 6 лет колонии.