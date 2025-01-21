Полуторагодовалый малыш разом проглотил 130 цветных магнитов с батарейкой и чуть не погиб

В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок смог проглотить 130 магнитов и литиевую батарейку. Мальчика срочно госпитализировали в больницу Подмосковья, где провели ему гастроскопию, рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.

В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области

В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области

В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области

«Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью специальных инструментов — эндоскопического «Сачка», зажима по типу «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции выполнили контрольную рентгенографию и обнаружили ещё 3 магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», — объяснил врач.

В итоге некоторые магниты начали перемещаться в кишечник, из-за чего было принято решение отправить малыша на новую операцию. Инородные предметы удалось извлечь с помощью лапароскопа и телескопической трубки через маленькие разрезы в брюшной стенке. В итоге все магниты успешно достали, ребёнка уже выписали домой. Сейчас маленький хулиган находится на амбулаторном лечении.