Полуторагодовалый малыш разом проглотил 130 цветных магнитов с батарейкой и чуть не погиб
Подмосковные врачи спасли малыша, проглотившего 130 магнитов и батарейку
Мальчик съел 130 магнитов и литиевую батарейку и попал на операционный стол. Обложка © Минздрав Московской области
В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок смог проглотить 130 магнитов и литиевую батарейку. Мальчика срочно госпитализировали в больницу Подмосковья, где провели ему гастроскопию, рассказал заведующий эндоскопическим отделением Александр Иноземцев.
В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области
В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области
В Подмосковье полуторагодовалый ребёнок проглотил 130 магнитов и литиевую батарейку. Обложка © Минздрав Московской области
«Магниты сцепились друг с другом, что привело к повреждению слизистой оболочки и образованию язвы. Действовать нужно было быстро. С помощью специальных инструментов — эндоскопического «Сачка», зажима по типу «Аллигатор» и «Корзины Дормиа» мы провели гастроскопию, в ходе которой последовательно извлекли инородные тела из желудка мальчика. После операции выполнили контрольную рентгенографию и обнаружили ещё 3 магнита, которые невозможно было удалить с помощью эндоскопа», — объяснил врач.
В итоге некоторые магниты начали перемещаться в кишечник, из-за чего было принято решение отправить малыша на новую операцию. Инородные предметы удалось извлечь с помощью лапароскопа и телескопической трубки через маленькие разрезы в брюшной стенке. В итоге все магниты успешно достали, ребёнка уже выписали домой. Сейчас маленький хулиган находится на амбулаторном лечении.
Ранее Life.ru рассказал о малышке, которая проглотила 17 магнитных шариков. В итоге у ребёнка обнаружили дырки в кишечнике и отправили на срочную операцию. Врачи смогли достать 17 шариков от детского конструктора по 2 мм в диаметре. Сейчас девочка находится под присмотром врачей, скоро её отправят домой.