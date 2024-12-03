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3 декабря, 08:29

Двухлетняя девочка из Уфы проглотила 17 магнитных шариков, которые проделали дырки в её кишечнике

В Уфе двухлетняя девочка проглотила 17 магнитных шариков, её прооперировали

В Уфе двухлетняя девочка проглотила целых 17 магнитных шариков. Без последствий не обошлось — они проделали дырки в кишечнике, ребёнку понадобилась срочная госпитализация и оперативное вмешательство. Об этом сообщается в официальном паблике регионального Минздрава во «ВКонтакте».

Извлечённые из тела двухлетней девочки магнитные шарики. Фото © VK / Минздрав Республики Башкортостан

Извлечённые из тела двухлетней девочки магнитные шарики. Фото © VK / Минздрав Республики Башкортостан

«Девочка поступила в КБСМП с жалобами на вялость и многократную рвоту. Сделав рентген-снимок, медики обнаружили в кишечнике ребёнка 17 магнитных шариков от детского конструктора по 2 мм в диаметре», — говорится в сообщении.

В течение двух часов хирурги извлекали инородные тела из кишечника пострадавшей малышки. Всего было зашито три отверстия, проделанных магнитами. На данный момент за состоянием ребёнка ведётся наблюдение, скоро девочку выпишут, подытожили в ведомстве.

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Ранее Life.ru сообщал, что челябинские хирурги извлекли большой крюк из желудка 8-месячного ребёнка. Операция была очень сложной и длилась около часа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

Мария Любицкая
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