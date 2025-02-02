Всё хорошо, можно улыбаться: Врач спас россиянку, обезвредив у неё «бомбу в голове»
В Карелии врач успешно прооперировал женщину с аневризмой мозга
В Петрозаводске врач республиканской больницы имени В.А. Баранова спас жительницу Карелии от аневризмы головного мозга. Об этом благодарная пациентка написала в паблике медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».
Врач Максим Коршунов. Фото © VK / Республиканская больница имени В.А.Баранова
«Хочу поблагодарить доктора с золотыми руками Коршунова Максима Викторовича. Проходила лечение по поводу аневризмы головного мозга. Сложно описать, какой страх испытываешь, когда узнаёшь, что в голове у тебя неразорвавшаяся бомба... Жить и думать: рванёт она или нет? Будешь ты жить или умрёшь... Но пока у нас есть такие доктора — бояться нечего», — написала пациентка.
Коршунов провёл пациентке операцию под названием эндоваскулярную окклюзию полости аневризмы. Как рассказывает женщина, врач подарил ей уверенность в завтрашнем дне.
«Всё хорошо, можно улыбаться» — сказал он мне после операции», — добавила она.
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