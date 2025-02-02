Всё хорошо, можно улыбаться: Врач спас россиянку, обезвредив у неё «бомбу в голове»

В Петрозаводске врач республиканской больницы имени В.А. Баранова спас жительницу Карелии от аневризмы головного мозга. Об этом благодарная пациентка написала в паблике медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Life.ru сообщал, что воздушную гимнастку, выступавшую в цирке, смогли поставить на ноги врачи Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна. Девушка серьёзно травмировалась, в ходе выступления в Киргизии, когда вместе с почти 100-килограммовой люстрой сорвалась с двухметровой высоты. Спортсменка сломала семь рёбер и четыре позвонка, один из которых был разбит полностью.