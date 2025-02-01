«В цирк не вернусь»: В Сибири поставили на ноги гимнастку, на которую рухнула люстра весом 95 кг

Воздушной гимнастке Жибек Казаковой, ранее работавшей в цирке, удалось стать на ноги благодаря медикам из Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии им. Я.Л. Цивьяна (ННИИТО). Спортсменка получила серьёзную травму во время выступления в Киргизии, сообщает kp.ru.

По данным издания, 29 декабря 2022 года Казакова выступала на новогоднем корпоративе в киргизском ресторане. Программа воздушной гимнастки началась с сольного номера на люстре. В конце программы девушка должна была подняться на шейном ремне и выполнить крутку. Однако за 15 секунд до окончания выступления трос оборвался, и 95-килограммовая люстра рухнула с двухметровой высоты вместе со спортсменкой.

«Когда я падала, я думала, какой позор, вот сейчас встану и доделаю этот элемент. Но встать я не смогла. Почувствовала резкую боль, не могла снять шейную петлю. Только попробовала пошевелиться, как отключилась», — пояснила спортсменка.

Гимнастка сломала семь рёбер, а позднее врачи обнаружили перелом четырёх позвонков, один из которых был полностью разбит. Хирурги провели срочную операцию и установили титановую конструкцию в позвоночнике с четырьмя винтами. Однако через четыре месяца один из винтов сломался. Тогда знакомые Казаковой посоветовали обратиться в ННИИТО. В январе специалисты удалили старые перпендикулярные винты в позвоночнике. Вместо них они установили специальную винтовую фиксирующую систему из современных сплавов титана.

Врач-травматолог-ортопед, заместитель директора по лечебной работе ННИИТО Алексей Ластевский уточнил, что Казаковой придётся восстанавливаться около года. В настоящее время спортсменке нельзя сгибаться и поднимать тяжести.