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26 января, 15:47
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Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

Винер: Гимнастке Крамаренко врачи по ошибке удалили здоровый мениск

Лала Крамаренко. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Лала Крамаренко. Обложка © ТАСС / Сергей Елагин / Бизнес Online

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что врачи по ошибке удалили здоровый мениск чемпионке Лале Крамаренко. Она отметила, что о возвращении гимнастки в спорт говорить пока рано.

«Там есть два рога, один рог был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог», — заявила Винер в интервью Надежде Стрелец.

По её словам, Крамаренко провела месяц в Израиле, где проходила курс восстановительных процедур. Когда её спросили о перспективах спортсменки на Олимпиаде 2028 года, тренер отметила, что оценить шансы с такой травмой крайне сложно. Тренер также подтвердила, что на данный момент спортсменка является самой талантливой гимнасткой в стране и обладает таким же артистизмом, как и Алина Кабаева.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.

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Ранее Life.ru сообщал, что российский форвард Евгений Малкин, играющий за НХЛ «Питтсбург Пингвинз», досрочно завершил матч из-за травмы. Инцидент произошёл в первом периоде после столкновения с нападающим «Сиэтла» Чендлером Стивенсоном. Малкин сначала ушёл в раздевалку, затем ненадолго вернулся на лёд, но вскоре снова покинул игру, проведя на площадке около трёх минут.

Александра Мышляева
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