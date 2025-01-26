Российской гимнастке-чемпионке по ошибке удалили здоровый мениск

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер сообщила, что врачи по ошибке удалили здоровый мениск чемпионке Лале Крамаренко. Она отметила, что о возвращении гимнастки в спорт говорить пока рано.

«Там есть два рога, один рог был повреждён, а второй был прекрасный. Так врач, который делал операцию, удалил ей здоровый рог», — заявила Винер в интервью Надежде Стрелец.

По её словам, Крамаренко провела месяц в Израиле, где проходила курс восстановительных процедур. Когда её спросили о перспективах спортсменки на Олимпиаде 2028 года, тренер отметила, что оценить шансы с такой травмой крайне сложно. Тренер также подтвердила, что на данный момент спортсменка является самой талантливой гимнасткой в стране и обладает таким же артистизмом, как и Алина Кабаева.

Крамаренко в 2024 году завоевала пять золотых медалей на чемпионате России, а также победила в индивидуальном многоборье на Играх БРИКС в Казани.