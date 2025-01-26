Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 23:09

Форвард «Питтсбурга» Малкин не смог завершить матч против «Сиэтла» из-за травмы

Евгений Малкин. Обложка © X / Pittsburgh Penguins

Евгений Малкин. Обложка © X / Pittsburgh Penguins

Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», преждевременно завершил матч регулярного чемпионата против ХК «Сиэтл Кракен». Как сообщила пресс-служба «Питтсбурга» в соцсети X, нападающий получил травму нижней части тела.

Инцидент произошёл в первом периоде после столкновения игрока с нападающим «Сиэтла» Чендлером Стивенсоном. Малкин сначала ушёл в раздевалку, затем ненадолго вернулся на лёд, но вскоре вновь покинул игру. Всего он провёл на площадке около трёх минут.

В текущем сезоне Малкин сыграл 46 матчей, забив девять голов и отдав 25 результативных передач. В составе команды из Пенсильвании он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).

Малкин установил рекорд НХЛ по голевым передачам и повторил достижение Овечкина
Малкин установил рекорд НХЛ по голевым передачам и повторил достижение Овечкина

Ранее дом Малкина в США вскрыли грабители. Изначально предполагалось, что злоумышленники украли чемпионские перстни. Стоимость одного такого украшения на чёрном рынке может достигать 25 тысяч долларов. Однако вскоре полицейские обнаружили кольца внутри жилища спортсмена.

Анатолий Цейко
  • Новости
  • ХК Питтсбург Пингвинз
  • Евгений Малкин
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar