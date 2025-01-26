Форвард «Питтсбурга» Малкин не смог завершить матч против «Сиэтла» из-за травмы

Российский форвард Евгений Малкин, выступающий за клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз», преждевременно завершил матч регулярного чемпионата против ХК «Сиэтл Кракен». Как сообщила пресс-служба «Питтсбурга» в соцсети X, нападающий получил травму нижней части тела.

Инцидент произошёл в первом периоде после столкновения игрока с нападающим «Сиэтла» Чендлером Стивенсоном. Малкин сначала ушёл в раздевалку, затем ненадолго вернулся на лёд, но вскоре вновь покинул игру. Всего он провёл на площадке около трёх минут.