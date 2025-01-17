Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина

Чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина, победителя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», были обнаружены после ограбления его дома, сообщает пресс-служба полиции округа Аллегейни, штат Пенсильвания. Все три перстня были найдены в его жилище.

В заявлении полиции говорится, что расследование инцидента продолжается. Власти призывают всех, кто может предоставить информацию, связаться с ними.

В ответ на эту новость пресс-служба клуба «Питтсбург Пингвинз» опубликовала заявление самого Малкина. Он выразил благодарность полицейским за их помощь, а также отметил, как много для него и его семьи значат поддержка товарищей по команде и сообщество клуба.

«Выражаю свою благодарность полиции округа Аллегейни и всей организации «Питтсбург Пингвинз». Та поддержка, которую мне оказали мои товарищи по команде в последние несколько дней, много значит для меня и всей моей семьи», — сказал Малкин.