Полиция нашла чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина
Евгений Малкин. Обложка © Х / Evgeni Malkin
Чемпионские перстни российского хоккеиста Евгения Малкина, победителя Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», были обнаружены после ограбления его дома, сообщает пресс-служба полиции округа Аллегейни, штат Пенсильвания. Все три перстня были найдены в его жилище.
В заявлении полиции говорится, что расследование инцидента продолжается. Власти призывают всех, кто может предоставить информацию, связаться с ними.
В ответ на эту новость пресс-служба клуба «Питтсбург Пингвинз» опубликовала заявление самого Малкина. Он выразил благодарность полицейским за их помощь, а также отметил, как много для него и его семьи значат поддержка товарищей по команде и сообщество клуба.
«Выражаю свою благодарность полиции округа Аллегейни и всей организации «Питтсбург Пингвинз». Та поддержка, которую мне оказали мои товарищи по команде в последние несколько дней, много значит для меня и всей моей семьи», — сказал Малкин.
Напомним, что дом российского хоккеиста Евгения Малкина в США вскрыли 11 января. Воры смогли открыть сейф. Камеры и сигнализация в этот момент в доме не работали. Само ограбление произошло, когда «Питтсбург» играл с «Оттавой Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.