Добровинский раскрыл Life.ru стоимость украденных перстней Малкина на чёрном рынке

Хоккеист Евгений Малкин может восстановить перстни, которые у него украли во время ограбления дома в США. Спортсмену достаточно взять точно такое же украшение у своего напарника и сделать копию, которая навряд ли будет чем-то отличаться, рассказал Life.ru адвокат Александр Добровинский.

«Малкин играл в команде и у них одинаковые перстни. Вячеслав Фетисов неправ, что это невозможно. Сегодня с компьютерной графикой возможно сделать повтор до миллиметра, но, конечно, очень жаль, что украли, ведь это будет только копия», — объяснил Добровинский.

Что касается стоимости перстней — в мире живёт большое количество людей, которые захотят приобрести подобное украшение, уверен адвокат. Чаще всего это коллекционеры, которые собирают ценные перстни умерших звёзд или тех, кто расстался со своими аксессуарами. Цена за такой товар может доходить до 25.000$.

«Такой средний перстень игрока, который не так давно закончил игру, варьируется от 5 до 10.000$. Да, это очень неприятно действительно. Вот в чём Вячеслав Фетисов прав: это уже совершенно другая Америка по сравнению с той, когда жил там Фетисов и когда мне доводилось там жить, бывать в начале 80-х. Это две абсолютно разные страны», — заключил адвокат.