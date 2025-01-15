Под Новгородом вор-рецидивист случайно уснул в квартире, которую хотел ограбить
В Арзамасе Нижегородской области вор-рецидивист уснул в квартире, которую хотел обчистить. Историю забавного преступления публикует местная полиция.
По данным правоохранителей, 37-летний житель Нижнего Новгорода проник в жилище, вскрыв оконную раму. Собрав вещи для кражи, он решил выпить алкоголя, однако не рассчитал дозу и свои силы, в результате чего просто уснул на диване. Разбудили его уже сотрудники полиции.
Как пишут местные телеграм-каналы, задержанный 37-летний мужчина ранее уже имел судимости за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он арестован и ожидает суда.
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