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15 января, 12:45

Под Новгородом вор-рецидивист случайно уснул в квартире, которую хотел ограбить

В Арзамасе Нижегородской области вор-рецидивист уснул в квартире, которую хотел обчистить. Историю забавного преступления публикует местная полиция.

По данным правоохранителей, 37-летний житель Нижнего Новгорода проник в жилище, вскрыв оконную раму. Собрав вещи для кражи, он решил выпить алкоголя, однако не рассчитал дозу и свои силы, в результате чего просто уснул на диване. Разбудили его уже сотрудники полиции.

Как пишут местные телеграм-каналы, задержанный 37-летний мужчина ранее уже имел судимости за кражи и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В настоящее время он арестован и ожидает суда.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages.com - Yuri A

Александра Мышляева
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