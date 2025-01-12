Россиянин снял с уснувшей в сугробе женщины шубу и тут же продал соседу

В Ижевске мужчина увидел в сугробе спящую нетрезвую женщину, после чего ограбил её, забрав норковую шубу и телефон. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии. Полиция уже задержала подозреваемого, свою вину он признал.

Всё произошло в декабре 2024 года. Мужчина поднял пьяную женщину из сугроба и отвёл к себе в общежитие. Там он достал из кармана её шубы телефон и тут же продал соседу. В это время потерпевшая начала приходить в себя, она возмутилась. Тогда злоумышленник снял с неё шубу и продал тому же приятелю, а незнакомку выгнал на улицу. Протрезвевшая женщина обратилась в полицию, сумма ущерба составила 86 тысяч рублей. Задержанному грозит до пяти лет тюрьмы. Суд отправил его под арест.