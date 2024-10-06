«В отпуске»: Брат Запашной рассказал о состоянии сломавшей обе руки гимнастки
Брат гимнастки Запашной надеется, что она вернётся на работу в цирк через месяц
Валерия Запашная с загипсованными руками. Обложка © Telegram / ZАПАШНЫЙ
Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки, упав с шестиметровой высоты во время выступления в цирке в Кемеровской области. Брат Запашной — Ярослав — навестил родственницу в больнице, сообщил народный артист России Эдгар Запашный.
Воздушная гимнастка Валерия Запашная упала во время выступления в цирке на Кузбассе. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ
«Ярослав Запашный сразу после шоу навестил свою сестру Валерию», — написал Запашный в телеграм-канале.
Гимнастка попала в кадр, она сидит с загипсованными руками, улыбается и говорит, что находится «в отпуске». Брат пострадавшей отметил, что Валерия лежит в «суперской палате». Мужчина надеется, что через месяц его сестра «будет летать».
Запашный поблагодарил губернатора Кемеровской области Илью Середюка, гендиректора компании Сергея Белякова, директора Кемеровского государственного цирка Наталью Дворниченко и врачей больницы за помощь гимнастке.
Ранее Life.ru писал, что воздушная гимнастка Валерия Запашная упала с шестиметровой высоты во время выступления в цирке в Кузбассе. Она получила переломы обеих рук.