Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 октября, 11:40

«В отпуске»: Брат Запашной рассказал о состоянии сломавшей обе руки гимнастки

Брат гимнастки Запашной надеется, что она вернётся на работу в цирк через месяц

Валерия Запашная с загипсованными руками. Обложка © Telegram / ZАПАШНЫЙ

Валерия Запашная с загипсованными руками. Обложка © Telegram / ZАПАШНЫЙ

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки, упав с шестиметровой высоты во время выступления в цирке в Кемеровской области. Брат Запашной — Ярослав — навестил родственницу в больнице, сообщил народный артист России Эдгар Запашный.

Воздушная гимнастка Валерия Запашная упала во время выступления в цирке на Кузбассе. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

«Ярослав Запашный сразу после шоу навестил свою сестру Валерию», — написал Запашный в телеграм-канале.

Гимнастка попала в кадр, она сидит с загипсованными руками, улыбается и говорит, что находится «в отпуске». Брат пострадавшей отметил, что Валерия лежит в «суперской палате». Мужчина надеется, что через месяц его сестра «будет летать».

Запашный поблагодарил губернатора Кемеровской области Илью Середюка, гендиректора компании Сергея Белякова, директора Кемеровского государственного цирка Наталью Дворниченко и врачей больницы за помощь гимнастке.

Запашный показал, как лошадь поскользнулась и упала на его дочь Еву
Запашный показал, как лошадь поскользнулась и упала на его дочь Еву

Ранее Life.ru писал, что воздушная гимнастка Валерия Запашная упала с шестиметровой высоты во время выступления в цирке в Кузбассе. Она получила переломы обеих рук.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Эдгард Запашный
  • Происшествия
  • Кемеровская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров