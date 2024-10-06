«В отпуске»: Брат Запашной рассказал о состоянии сломавшей обе руки гимнастки

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала обе руки, упав с шестиметровой высоты во время выступления в цирке в Кемеровской области. Брат Запашной — Ярослав — навестил родственницу в больнице, сообщил народный артист России Эдгар Запашный.

Воздушная гимнастка Валерия Запашная упала во время выступления в цирке на Кузбассе. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

«Ярослав Запашный сразу после шоу навестил свою сестру Валерию», — написал Запашный в телеграм-канале.

Гимнастка попала в кадр, она сидит с загипсованными руками, улыбается и говорит, что находится «в отпуске». Брат пострадавшей отметил, что Валерия лежит в «суперской палате». Мужчина надеется, что через месяц его сестра «будет летать».

Запашный поблагодарил губернатора Кемеровской области Илью Середюка, гендиректора компании Сергея Белякова, директора Кемеровского государственного цирка Наталью Дворниченко и врачей больницы за помощь гимнастке.