Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июня, 09:57

Запашный показал, как лошадь поскользнулась и упала на его дочь Еву

Аскольд Запашный сообщил, что у его дочери Евы переломы трёх костей стопы

Аскольд Запашный показал видео с моментом травмирования его дочери Евы. По словам известного дрессировщика, 14-летней девочке диагностировали переломы трёх костей стопы.

Дочь Аскольда Запашного сломала ногу из-за падения на неё лошади в московском цирке. Видео © Telegram / Аскольд Z

"На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ", — написал Запашный в телеграм-канале.

Эдгар Запашный уточнил, что в момент происшествия Ева выполняла элементы джигитовки, и лошадь внезапно поскользнулась и упала прямо на неё. Судя по фото, девушка прибыла в больницу в хорошем расположении духа.

Рентгеновский снимок травмированной стопы Евы Запашной и сама девушка на носилках. Фото © Telegram / Аскольд Z

Рентгеновский снимок травмированной стопы Евы Запашной и сама девушка на носилках. Фото © Telegram / Аскольд Z

Напомним, о госпитализации Евы Запашной стало известно вечером 1 июня. Её доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Братья Запашные заявили, что решились приехать в Донбасс, несмотря на угрозы
Братья Запашные заявили, что решились приехать в Донбасс, несмотря на угрозы
Обложка ©

Telegram / Аскольд Запашный

Матвей Константинов
  • Новости
  • аскольдзапашный
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров