Запашный показал, как лошадь поскользнулась и упала на его дочь Еву
Аскольд Запашный сообщил, что у его дочери Евы переломы трёх костей стопы
Аскольд Запашный показал видео с моментом травмирования его дочери Евы. По словам известного дрессировщика, 14-летней девочке диагностировали переломы трёх костей стопы.
Дочь Аскольда Запашного сломала ногу из-за падения на неё лошади в московском цирке. Видео © Telegram / Аскольд Z
"На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ", — написал Запашный в телеграм-канале.
Эдгар Запашный уточнил, что в момент происшествия Ева выполняла элементы джигитовки, и лошадь внезапно поскользнулась и упала прямо на неё. Судя по фото, девушка прибыла в больницу в хорошем расположении духа.
Рентгеновский снимок травмированной стопы Евы Запашной и сама девушка на носилках. Фото © Telegram / Аскольд Z
Напомним, о госпитализации Евы Запашной стало известно вечером 1 июня. Её доставили в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Telegram / Аскольд Запашный