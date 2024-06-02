Запашный показал, как лошадь поскользнулась и упала на его дочь Еву

Аскольд Запашный показал видео с моментом травмирования его дочери Евы. По словам известного дрессировщика, 14-летней девочке диагностировали переломы трёх костей стопы.

Дочь Аскольда Запашного сломала ногу из-за падения на неё лошади в московском цирке. Видео © Telegram / Аскольд Z

"На завтра назначено дополнительное, более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ", — написал Запашный в телеграм-канале.

Эдгар Запашный уточнил, что в момент происшествия Ева выполняла элементы джигитовки, и лошадь внезапно поскользнулась и упала прямо на неё. Судя по фото, девушка прибыла в больницу в хорошем расположении духа.

Рентгеновский снимок травмированной стопы Евы Запашной и сама девушка на носилках. Фото © Telegram / Аскольд Z