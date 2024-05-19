Братья Запашные заявили, что решились приехать в Донбасс, несмотря на угрозы

Несмотря на угрозы и вероятность попасть под обстрел, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные решились приехать в Донбасс. Они привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ", все вырученные средства с которого пойдут на нужды городского цирка. По словам Эдгарда, артисты понимают всю степень риска.

"Мы понимаем степень внимания <...> с украинской стороны. Нам не первый год уже поступают угрозы, но, несмотря на всё это давление, мы всё равно приехали сюда. И я скажу в прямом смысле слова, что мне уже грустно становится оттого, что с этой публикой нам на время придётся попрощаться", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Как отметил Аскольд, рвение поехать в Луганск проявил и весь коллектив, хотя, признаётся дрессировщик, любой мог отказаться. Более того, сами артисты просили взять их в Донбасс, а те, кто не смог, очень расстроились.