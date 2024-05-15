Новый кабмин
Удар по Белгороду 12 мая
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 13:04

"У каждого свой путь": Shaman откровенно высказался об уехавших артистах

Shaman — об уехавших артистках: Каждый человек выбирает свой путь

Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN

Ярослав Дронов. Обложка © Telegram / SHAMAN

Shaman (Ярослав Дронов) сослался на уникальность человеческой судьбы, говоря об уехавших артистах. По словам певца, он также сделал свой выбор.

"Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться", — сказал он в беседе с aif.ru.

Кстати, недавно Ярослав записал кавер на народную песню "Чёрный ворон". Он отметил, что русский народ поёт её везде: и на войне, и в быту. Композиция издревле вдохновляла нас в походах и поддерживала настроение. Артист верит, что и его творчество помогает тем, кто сейчас находится на передовой.

"Живёт между мирами": Ясновидящая раскрыла, почему Shaman не прогадал с псевдонимом
"Живёт между мирами": Ясновидящая раскрыла, почему Shaman не прогадал с псевдонимом

Ранее Юрий Лоза высказался о желании российского общества обсуждать уехавших звёзд, в том числе Аллу Пугачёву и Максима Галкина*. По словам автора "Плота", эти люди не имеют ничего общего с нашей страной и лучшее, что можно сделать, это не говорить о них.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров