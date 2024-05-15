"У каждого свой путь": Shaman откровенно высказался об уехавших артистах

Shaman (Ярослав Дронов) сослался на уникальность человеческой судьбы, говоря об уехавших артистах. По словам певца, он также сделал свой выбор.

"Мнение на самом деле простое, ведь у каждого человека свой путь. И каждый делает свой выбор. Они выбрали уехать, а я — выбрал остаться", — сказал он в беседе с aif.ru.

Кстати, недавно Ярослав записал кавер на народную песню "Чёрный ворон". Он отметил, что русский народ поёт её везде: и на войне, и в быту. Композиция издревле вдохновляла нас в походах и поддерживала настроение. Артист верит, что и его творчество помогает тем, кто сейчас находится на передовой.

Ранее Юрий Лоза высказался о желании российского общества обсуждать уехавших звёзд, в том числе Аллу Пугачёву и Максима Галкина*. По словам автора "Плота", эти люди не имеют ничего общего с нашей страной и лучшее, что можно сделать, это не говорить о них.