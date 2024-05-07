"Кто он для России?!" Лоза вышел из себя после вопроса о песнях Галкина* на украинском

Уехавший из России юморист Максим Галкин* продолжает упорно доказывать свою любовь к Украине. Недавно он написал текст на "мове", наделав кучу ошибок, а на недавнем концерте нацепил на себя венок и распевал народные песни. Музыкант Юрий Лоза разгневался, когда журналисты спросили у него о Галкине*.

"Да какая разница, что он там поёт. Он — гражданин Израиля! Сколько можно вам это объяснять, я не пойму! Почему вы воспринимаете его до сих пор как бывшего соплеменника?! Вот если вы перестанете их пиарить всех, это будет самое лучшее. Ну сказал Галкин* что-то, спел что-то. Кто это у нас в России услышал? В Израиле кто-то услышал — и всё", — заявил певец в беседе с aif.ru.

Также Лоза усомнился в ценности творчества Галкина* и его супруги Аллы Пугачёвой для России. По словам автора хита "Плот", первый — самый обычный ведущий, уход которого с телевидения не вызвал закрытия каких-либо программ, а Примадонна — отставная певица и пенсионерка, уже "сто лет" как не при делах.

"Галкин* и Пугачёва уехали — ничего не изменилось! Кто они такие для России?! Баба с возу, кобыле легче", — заключил композитор.

Напомним, постоянные провокационные заявления Галкина* навредили его карьере и за рубежом. Так, по словам светской львицы Алёны Кравец, после переезда в Израиль комика перестали звать на частные мероприятия олигархов.