Сваха объяснила, чем Галкин* так покорил Пугачёву, что она даже решилась снова стать матерью

Большая разница в возрасте не мешает браку Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*, ведь Примадонна уверена в избраннике, ощущая себя "маленькой девочкой". Такое мнение высказала сваха Анна Осипова. По её словам, певица и юморист являются добрыми друзьями с общими жизненными ценностями и чувством юмора, что является прочным фундаментом их отношений.

"Только в этом союзе Алла чувствует себя не локомотивом, а маленькой девочкой, которая находится под защитой сильного мужчины, который окружил её любовью и заботой не на словах, а реально взял за неё ответственность", — отметила собеседница портала "Страсти".

Что касается личных качеств Галкина*, то они не определяются "паспортным" возрастом: некоторые уже в 30 лет могут быть настоящими мужчинами с огромным жизненным потенциалом. По мнению Осиповой, избранник Пугачёвой оказался именно таким и она сразу это разглядела. К слову, именно в браке с ним певица решилась на повторное материнство.

Сваха уверена, что подлинность их чувств видна по самой Пугачёвой. В их звёздной паре царят любовь, дружба и доверие — важнейшие "киты", на которых стоит долгий и счастливый брак, разрушить который невозможно.

Напомним, Алла Пугачёва и Максим Галкин* сыграли свадьбу в 2011 году, между ними — разница в возрасте в 28 лет. Уже через два года у них родилась двойня — Гарри и Лиза. Недавно близкий друг почившего Александра Градского рассказал об особенностях отношений звёздной пары. По его словам, у них сложился "хороший бизнес-союз": шоумен обеспечивает супругу, а та живёт как "нормальная женщина".