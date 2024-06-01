Умерла Анастасия Заворотнюк
Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 20:00

Дочь Аскольда Запашного попала в больницу после падения с лошади

MK.ru: В Москве госпитализировали 14-летнюю дочь Аскольда Запашного

Аскольд Запашный с дочерью Евой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ascoldzap

Аскольд Запашный с дочерью Евой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ascoldzap

В субботу вечером в Москве была госпитализирована 14-летняя дочь художественного руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного. Об этом сообщил сайт MK.ru.

Девочка упала с лошади в цирке и повредила ногу. Сейчас она находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Гигантский пельмень и 60 часов в эфире: За что талантливые соотечественники попали в Книгу рекордов Гиннесса
Гигантский пельмень и 60 часов в эфире: За что талантливые соотечественники попали в Книгу рекордов Гиннесса

Ранее Life.ru писал, что, несмотря на угрозы и вероятность попасть под обстрел, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные решились приехать в Донбасс. Они привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ", все вырученные средства с которого намеревались направить на нужды местного цирка.

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Дети
  • аскольдзапашный
  • Знаменитости
  • Происшествия
  • Здоровье
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров