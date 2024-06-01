Дочь Аскольда Запашного попала в больницу после падения с лошади

В субботу вечером в Москве была госпитализирована 14-летняя дочь художественного руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного. Об этом сообщил сайт MK.ru.

Девочка упала с лошади в цирке и повредила ногу. Сейчас она находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.