Дочь Аскольда Запашного попала в больницу после падения с лошади
MK.ru: В Москве госпитализировали 14-летнюю дочь Аскольда Запашного
Аскольд Запашный с дочерью Евой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ascoldzap
В субботу вечером в Москве была госпитализирована 14-летняя дочь художественного руководителя цирка на проспекте Вернадского Аскольда Запашного. Об этом сообщил сайт MK.ru.
Девочка упала с лошади в цирке и повредила ногу. Сейчас она находится в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Ранее Life.ru писал, что, несмотря на угрозы и вероятность попасть под обстрел, дрессировщики Аскольд и Эдгард Запашные решились приехать в Донбасс. Они привезли в Луганск спектакль "И100РИЯ", все вырученные средства с которого намеревались направить на нужды местного цирка.