Гимнастка Запашная рухнула с шестиметровой высоты в цирке и сломала руки

Воздушная гимнастка Валерия Запашная получила серьёзные травмы при падении с шестиметровой высоты во время выступления в Кемеровском государственном цирке. О происшествии рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в цирке. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около 6 метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук», — сообщил Запашный и добавил, что гимнастке оказывают медицинскую помощь лучшие врачи Кузбасса.