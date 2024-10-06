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6 октября, 01:21

Гимнастка Запашная рухнула с шестиметровой высоты в цирке и сломала руки

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки при падении в цирке

Воздушная гимнастка Валерия Запашная получила серьёзные травмы при падении с шестиметровой высоты во время выступления в Кемеровском государственном цирке. О происшествии рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

Воздушная гимнастка Валерия Запашная сломала руки во время выступления в цирке. Видео © Telegram / ZАПАШНЫЙ

«Во время выступления в Кемеровском цирке воздушная гимнастка Валерия Запашная, выполняя сложный трюк, упала с высоты около 6 метров. В результате падения у артистки переломы обеих рук», — сообщил Запашный и добавил, что гимнастке оказывают медицинскую помощь лучшие врачи Кузбасса.

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Недавно травму получила 14-летняя дочь дрессировщика Аскольда Запашного Ева. Она упала с лошади в цирке и повредила ногу, ей диагностировали переломы трёх костей стопы.

Обложка ©

Telegram / ZАПАШНЫЙ

Оксана Попова
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