Новосибирские медики спасли переевшего хурмы пациента
В Новосибирске врачи спасли мужчину, объевшегося хурмы до образования безоара
В Новосибирске врачи городской клинической больницы № 25 спасли мужчину, который объелся хурмы до плотного образования в желудочно-кишечном тракте. Медики обследовали пациента с помощью ФГДС и нашли у него острую язву культи желудка и фитобезоар. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Мужчина рассказал, что за раз съел больше 10 плодов хурмы. После этого он пять суток терпел недомогание, а затем уже обратился в больницу за помощью. В желудочно-кишечном тракте врачи обнаружили фитобезоар размером 7-8 сантиметров — плотную массу из непереваренных семян, кожуры и растительных волокон.
В течение трёх дней эндоскописты пытались удалить плотное образование. Однако избежать операции не удалось, так как у пациента возникла непроходимость. Хирурги извлекли из толстой кишки уже небольшие кусочки фитобезоара.
В пресс-службе Минздрава сообщили, что такие образования могут возникать при нарушении моторики желудка, что часто является следствием перенесённых операций или заболеваний. В группе риска находятся также те, кто плохо пережёвывает пищу. Употребление всего 2-5 плодов хурмы в день может привести к образованию безоара в желудке. При взаимодействии с желудочным соком танин из хурмы полимеризуется, образуя вязкую массу, которая цементирует непереваренные остатки пищи.
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