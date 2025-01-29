Подросток из Москвы едва не лишился зрения, повторив «ослепляющий» тренд из соцсетей

В Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля был доставлен 16-летний юноша, который жаловался на сильную боль в обоих глазах после того, как туда попало средство для очистки труб. Обследование показало наличие термохимического ожога. Оказалось, что травмы возникли во время эксперимента с бытовой химией, вдохновлённого популярным видео в социальных сетях.

Фото предоставлено Life.ru пресс-службой медучреждения

По словам лечащего врача Даниила Гулякина, у пациента был ожог второй степени, который затронул роговицу, конъюнктиву, кожу век и лица, и даже часть шеи. Необходимо было срочно удалить химические вещества с поверхности слизистых и кожи.

«Под наркозом врачи тщательно промыли места ожогов и обработали их антисептиком, чтобы предотвратить осложнения. Затем очистили ткани, поврежденные химическим веществом. Операция длилась 30 минут и прошла успешно», — рассказал медик.

На данный момент юноша продолжает лечение в стационаре и готовится к выписке. Зрение пациента удалось восстановить на 80%, а после дальнейшего лечения врачи прогнозируют полное восстановление зрительных функций.