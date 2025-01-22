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22 января, 09:21

Пациентка Боткинской больницы выколола себе глаза шприцем из-за температуры

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга пациентка выколола себе оба глаза инсулиновым шприцем. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, девушка не выдержала мучений от высокой температуры. Вместе с ней в палате была ещё одна пациентка, которая видела всё происходящее. Она и позвала на помощь медиков.

В результате у женщины случилось кровоизлияние в обоих глазах. В срочном порядке она была переведена в реанимационное отделение. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.

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Ранее Life.ru рассказывал, что годовалый мальчик скончался во время приёма у остеопата в частном медицинском центре Казани. Отец привёл его на консультацию, но ребёнку стало плохо, несмотря на попытки реанимации, медики не смогли его спасти. Устанавливаются причины смерти. В отзывах о центре отмечают, что один из «врачей» практикует лечение энергией рук.

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Life.ru

Александра Мышляева
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