Пациентка Боткинской больницы выколола себе глаза шприцем из-за температуры

В Боткинской больнице Санкт-Петербурга пациентка выколола себе оба глаза инсулиновым шприцем. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на Мойке.

По данным издания, девушка не выдержала мучений от высокой температуры. Вместе с ней в палате была ещё одна пациентка, которая видела всё происходящее. Она и позвала на помощь медиков.

В результате у женщины случилось кровоизлияние в обоих глазах. В срочном порядке она была переведена в реанимационное отделение. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжёлое.