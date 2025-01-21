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21 января, 06:41
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Годовалый мальчик умер на приёме у остеопата в Казани

Годовалый мальчик умер на приёме у остеопата в частном медцентре в Казани

Годовалый мальчик умер на приёме у остеопата в частном медицинском центре «Остеопат» на Амирхана в Казани. По данным SHOT, трагедия произошла вчера вечером.

Малыша на приём привёл отец. Когда детский остеопат начал работать с мальчиком, ему резко стало плохо. На место вызвали скорую, медики пытались реанимировать малыша, но безрезультатно. Он скончался на глазах отца. Причины смерти ребёнка устанавливаются.

В отзывах этого Центра клиенты пишут, что после приёма остеопата им стало только хуже, а один из «врачей» лечит энергией рук. Цены на сеанс лечебного массажа в частном медцентре начинаются от 5 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что 23-летняя девушка умерла во время операции по коррекции носовой перегородки в частной клинике «Авиценна». Спустя всего две минуты после введения анестезии у неё резко упали пульс и давление. Через 1,5 часа была констатирована её смерть.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
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