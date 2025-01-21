Годовалый мальчик умер на приёме у остеопата в Казани

Годовалый мальчик умер на приёме у остеопата в частном медицинском центре «Остеопат» на Амирхана в Казани. По данным SHOT, трагедия произошла вчера вечером.

Малыша на приём привёл отец. Когда детский остеопат начал работать с мальчиком, ему резко стало плохо. На место вызвали скорую, медики пытались реанимировать малыша, но безрезультатно. Он скончался на глазах отца. Причины смерти ребёнка устанавливаются.

В отзывах этого Центра клиенты пишут, что после приёма остеопата им стало только хуже, а один из «врачей» лечит энергией рук. Цены на сеанс лечебного массажа в частном медцентре начинаются от 5 тысяч рублей.